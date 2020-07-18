В Уфе бабушка стала жертвой лже-целительницы

79-летняя уфимка стала жертвой лже-целительницы. "Знахарка" украла у нее около 170 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии.

Бабушка сидела на скамейке, вскоре к ней подсела незнакомка и заявила, что у нее есть "божий дар". Женщина предложила пенсионерке излечить ее и назвала список вещей, необходимых для ритуала. Встречу злоумышленница назначила на следующий день.

Оказалось, основной ритуал – очищение денег. Пенсионерка поделилась, что все сбережения, около 160 тысяч рублей, на банковской карте. Желание быстрее снять порчу сподвигли женщину поскорее снять накопления. А для большей эффективности ритуала она ещё добавила деньги из кошелька. Всего пенсионерка передала мошенницам более 170 тысяч рублей. "Знахарки" обещали ей вернуть всю сумму и другие предметы после очищения на следующий день на этой же самой скамейке.

пресс-служба МВД по Башкирии

На встречу женщина так и не пришла. Бабушка обратилась в полицию. Оперативники возбудили уголовное дело. Сейчас они разыскивают злоумышленницу.

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