В Уфе бабушка стала жертвой лже-целительницы

Оказалось, основной ритуал – очищение денег. Пенсионерка поделилась, что все сбережения, около 160 тысяч рублей, на банковской карте. Желание быстрее снять порчу сподвигли женщину поскорее снять накопления. А для большей эффективности ритуала она ещё добавила деньги из кошелька. Всего пенсионерка передала мошенницам более 170 тысяч рублей. "Знахарки" обещали ей вернуть всю сумму и другие предметы после очищения на следующий день на этой же самой скамейке.

пресс-служба МВД по Башкирии