В Уфе бабушка стала жертвой лже-целительницы

79-летняя уфимка стала жертвой лже-целительницы. "Знахарка" украла у нее около 170 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии.
Бабушка сидела на скамейке, вскоре к ней подсела незнакомка и заявила, что у нее есть "божий дар". Женщина предложила пенсионерке излечить ее и назвала список вещей, необходимых для ритуала. Встречу злоумышленница назначила на следующий день.
На встречу женщина так и не пришла. Бабушка обратилась в полицию. Оперативники возбудили уголовное дело. Сейчас они разыскивают злоумышленницу.