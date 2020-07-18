В районе Башкирии ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

В Бурзянском районе ввели режим чрезвычайной ситуации. Там вторые сутки бушуют лесные пожары. Смог накрыл сёла, дым виден за десятки и сотни километров. С огнем сейчас борются спасатели и добровольцы. Волонтеров ищут через социальные сети. Власти тем временем призывают жителей ограничить поездки на природу и не разводить костры.
Раньше эти люди приезжали в Бурзян в качестве туристов. Но сейчас не до отдыха – часть заповедника охвачена огнём. Теперь сюда едут десятки волонтеров, чтобы помочь справится с лесным пожаром.
Общий инструктаж и дальше добровольцы делятся на две команды. Задача одна – взять пожар в кольцо и не дать ему распространиться.
Кирилл Фронюк о навыках пожарного знает лишь понаслышке, но когда узнал, что Бурзян в огне, решил, что должен помочь. Вместе с друзьями он приехал из Магнитогорска и всеми силами старается отстоять заповедник.
Фронт пожара растянулся на шесть километров и продолжает расти. Волонтеры и инспекторы лесхоза окапывают территорию, поливают водой, валят деревья. Пока этот все меры, которые здесь предпринимают. Тем не менее, есть серьезные опасения, что пламя может начать распространяться с новой силой.
Дождь, которого тут не было два месяца, мог бы решить проблему, но ждать погоды слишком рискованно. Поэтому огонь планируют остановит огнём. Встречное подпаливание должно остановить пожар. К операции планируют привлечь около 50 человек и растянуть фронт на шесть километров.