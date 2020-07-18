В Башкирии осудили вопросы обеспечения безопасности на воде

В Башкортостане с начала года утонули 138 человек, в том числе 13 детей. Это ровно вдвое больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Вопросы безопасности населения на воде обсудили в правительстве республики. Чаще всего причинами утопления становятся купание в необорудованных местах либо состояние алкогольного опьянения. Поток отдыхающих на водных объектах республики в среднем вырос в три раза. При этом пляжей не хватает. Из 113, которые должны быть организованы по плану, аттестовано всего 85. В девяти районах нет ни одного официального.