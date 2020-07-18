В Башкирии осудили вопросы обеспечения безопасности на воде

В Башкортостане с начала года утонули 138 человек, в том числе 13 детей. Это ровно вдвое больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Вопросы безопасности населения на воде обсудили в правительстве республики. Чаще всего причинами утопления становятся купание в необорудованных местах либо состояние алкогольного опьянения. Поток отдыхающих на водных объектах республики в среднем вырос в три раза. При этом пляжей не хватает. Из 113, которые должны быть организованы по плану, аттестовано всего 85. В девяти районах нет ни одного официального.

На водных объектах данных районах утонули уже 14 человек, в том числе четыре ребенка. При этом работа по оборудованию пляжей до сих пор не завершена. Вы эти запоздали пляжи для кого готовите? Для моржей, когда уже жара спадет?

Ирек Сагитов, заместитель премьер-министра правительства Республики Башкортостан
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