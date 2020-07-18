В Башкирии фермеры рассказали, как работают в жару

Жаркая погода – горячая пора для аграриев. Не успели хозяйства республики завершить сенокос, как уже приступили уборке урожая. Механизаторы вышли на поля, в том числе и в Бижбулякском районе. Животноводы стараются сохранить прохладу на фермах.

Этим телятам несколько недель от роду. Но они уже любят показывать свой характер. Своего кормильца Ильмира Исхакова узнают сразу. Сам бывший сварщик, сменивший сферу деятельности, говорит, что для него они как дети. В жаркую погоду старается чаще поить молоком, остальное меню подобрано с учетом веса телят.

У каждого теленка тут свой характер. Есть тихие, спокойные. А некоторых если выпустить, они тут же начинают по телятнику бегать. Ильмир Исхаков, телятник

На соседней ферме доится взрослое поголовье хозяйства «Имени Калинина». Процесс автоматизирован. А сам зал рассчитан на 60 бурёнок. Коров на пастбища не выпускают, в помещениях для животных создали комфортные условия.

Ангары у нас хорошо проветриваются, вентиляция работает. В основном у нас животные высокопродуктивные. Поэтому индивидуально для каждой группы составляется рацион, чтобы поддерживать форму, чтобы не падал жир, белок. Антон Николаев, зоотехник

Здесь у нас стоят охладители. Это 6-тонник, это 2-тонник, этот на 1 тонну. Коровы доятся, молоко напрямую поступает сюда в доильный зал. И молоко охлаждается, и готовится к отправке на молочный завод. Гульнафиса Гатеева, управляющая фермой

Не покладая рук аграрии ведут кормозаготовку для племенного скота. Жаркая погода подгоняет.

Механизаторы работают в экстремальных условиях. На улице 40 градусов жары, впереди десятки гектаров полей. Если скошенную траву не собрать за пару часов, она высохнет. И животные на зиму останутся без питательных кормов.

Дождей в районе не было с начала месяца, а чтобы прокормить всё племенное поголовье муниципалитета, нужно заготовить более 50 тысяч тонн сена, сенажа и силоса.

Травостой очень хороший. Сегодня мы продолжаем сенокос. Хотя уже на 120 процентов выполнили план. Намерены полуторагодовой запас для наших животных заготовить. Газинур Хисматов, заместитель главы администрации Бижбулякского района по сельскому хозяйству