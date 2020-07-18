В Башкирии фермеры рассказали, как работают в жару

Жаркая погода – горячая пора для аграриев. Не успели хозяйства республики завершить сенокос, как уже приступили уборке урожая. Механизаторы вышли на поля, в том числе и в Бижбулякском районе. Животноводы стараются сохранить прохладу на фермах.
Этим телятам несколько недель от роду. Но они уже любят показывать свой характер. Своего кормильца Ильмира Исхакова узнают сразу. Сам бывший сварщик, сменивший сферу деятельности, говорит, что для него они как дети. В жаркую погоду старается чаще поить молоком, остальное меню подобрано с учетом веса телят.
На соседней ферме доится взрослое поголовье хозяйства «Имени Калинина». Процесс автоматизирован. А сам зал рассчитан на 60 бурёнок. Коров на пастбища не выпускают, в помещениях для животных создали комфортные условия.
Не покладая рук аграрии ведут кормозаготовку для племенного скота. Жаркая погода подгоняет.
Механизаторы работают в экстремальных условиях. На улице 40 градусов жары, впереди десятки гектаров полей. Если скошенную траву не собрать за пару часов, она высохнет. И животные на зиму останутся без питательных кормов.
Дождей в районе не было с начала месяца, а чтобы прокормить всё племенное поголовье муниципалитета, нужно заготовить более 50 тысяч тонн сена, сенажа и силоса.
Раньше обычного механизаторы приступили к уборке пшеницы, ячмень тоже поспевает. И хотя сухая жаркая погода сказалась на весе зерна, аграрии рассчитывают на неплохой урожай. За год муниципалитет сумел вдвое увеличить посевные площади под озимые культуры.