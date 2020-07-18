Эксперты оценили перспективы Маркуса Гранлунда в «Салавате Юлаеве»

Финский нападающий Маркус Гранлунд – новичок хоккейного клуба «Салават Юлаев». Контракт рассчитан на два года. Накануне форвард прилетел в Россию. Хоккеист прибыл одним самолетом в Челябинск с легионерами «Трактора», «Автомобилиста», «Металлурга» и «Нефтехимика». В следующем сезоне нападающий станет пятым легионером юлаевцев.

Линус Умарк – самый результативный легионер в истории хоккейного клуба «Салават Юлаев». За пять сезонов вписал свою фамилию в историю команды и лиги. Но после его ухода руководство и тренерский штаб столкнулись с вызовом: кем заменить нападающего со столь ярким индивидуальным почерком? Но главный вопрос: можно ли это сделать в принципе?

На мой взгляд, ставить вопрос насколько можно Лнуса Умарка заменить и в КХЛ и вообще в «Салавате Юлаеве» нельзя. Маркус Гранлунд – другой хоккеист, он более закрытый, более спокойный. Сильное его качество – он может открыться в нужном месте в нужное время. Алексей Бадюков, хоккейный эксперт

Маркус Гранлунд – игрок, который займет легионерскую позицию Линуса Умарка. На протяжении семи последних сезонов он выступал за океаном в НХЛ: за «Калгари», «Ванкувер» и «Эдмонтон». Более известен его старший брат Микаель. В особенности своим голом в ворота сборной России на чемпионате мира 2011. В Уфе впервые Маркус оказался почти восемь лет назад на Молодежном чемпионате мира по хоккею. Сборная Финляндии с Гранлундом в составе тогда не сумела выйти в плей-офф. В своем лучшем сезоне в НХЛ он набрал 18 очков. Финский нападающий подписал отказ от участия в плей-офф НХЛ этого сезона и достиг соглашения с уфимским клубом. Теперь нападающего ждет адаптация в новой стране.

Кто-то лучше адаптируется в новой лиге, кто-то хуже. С учетом, что финская диаспора в клубе внушительная, Гранлунду будет не очень сложно влиться. Болельщики должны рассчитывать на него как на одного из лидеров в будущем сезоне. Андрей Юртаев, хоккейный комментатор