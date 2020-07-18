В Уфе открылась выставка известной башкирской художницы

Сегодня в уфимском «Арт-квадрате» открылась выставка известной башкирской художницы Раушании Бадретдиновой «Я есть семь». Новые работы мастер кисти написала во время режима самоизоляции.

Картины посвящены человеческим чувствам и состояниям души и носят такие названия как «Искренность», «Надежда», «Любовь». Каждое полотно выполнено в определенной цветовой гамме, а вместе они составляют единую композицию радуги.