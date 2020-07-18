В Башкирии более 50% аттракционов готовы к открытию

В республике продолжается подготовка к летнему сезону. Сотрудники Гостехнадзора проверили документацию каруселей в одном из парков. Обычно эта стандартная процедура проводилась перед открытием сезона. В этом году ограничительные меры в связи с коронавирусом сдвинули сроки осмотра.

Жуткие крики и дети без сознания. Страшная трагедия произошла в прошлом году в Бурятии. Батут порывом ветра оторвало от земли и отбросило на асфальт с высоты третьего этажа. И это не первый случай, когда из развлекательных аттракционов попадают на больничную койку. Причины – несоблюдение мер безопасности и безответственное обращение к техническому состоянию каруселей. О значимости этих факторов Альбина Фатхутдинова знает, как никто другой. Женщина руководит одним из уфимских парков уже более 15 лет.

За прошлый год в Башкортостане благодаря ужесточившимся проверкам подобных происшествий удалось избежать. Сейчас в нашей республике зарегистрировано свыше четырех тысяч аттракционов. И если до 2018 года исправность каруселей оставалась на совести администрации парков и самих муниципалитетов, то теперь полномочия по контролю за работой парков развлечений возложены на органы Гостехнадзора.

В этом году из-за пандемии сроки открытия парков развлечений сдвинулись. Накануне сотрудники Гостехнадзора проверили документацию аттракционов: паспорт объекта, сертификат или декларация соответствия, техническое освидетельствование, выданное специальной лабораторией, а также разрешение главы администрации на эксплуатацию каруселей. Несмотря на полную готовность, дата запуска по-прежнему неизвестна.