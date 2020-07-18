В Уфе рассказали, где чаще всего тонут люди

В Башкирии озвучили города и районы с наибольшим числом погибших на воде. Так, много утонувших в Стерлитамаке, Альшеевском, Баймакском районах, а лидером в этом рейтинге является Уфа.

Для спасателя Марселя Мавлеханова на реке что ни место, то воспоминание. Здесь, например, на неделе он вытащил из воды сразу трех человек. Молодые люди на спор решили переплыть с одного берега на другой. Где-то посередине силы закончились у всех.

В этом году очень много случаев на несанкционированных пляжах. Много приходится спасать. В основном дети и нетрезвые люди. Марсель Мавлиханов, спасатель Управления гражданской защиты г. Уфы

Впрочем, не только спасенными жизнями измеряется их работа. Статистика смертей на водоемах идет почти вровень. На сегодня в Уфе 80 человек утонули, спасено 89, половина из которых – дети. По данным Управления гражданской защиты, все несчастные случаи произошли на несанкционированных пляжах.

Не только глубина представляет опасность для пловцов. Буквально несколько дней назад на этом месте утонул молодой человек. Здесь достаточно мелководно, но сыграл другой фактор – перепад температуры. Вот отсюда теплые потоки впадают в более холодную воду реки Уфы, и из-за такого перепада могут начаться судороги.

На диких пляжах проводятся рейды. Зачастую нарушители на предупреждения не реагируют. Многие оправдываются, что здесь просто загорают, правда, затем лезут в воду. Другие сетуют: пришли туда, где поближе.

Это не смешно? Я живу около воды – пять минут ходьбы. И я должен идти куда-то на Белую? Два года назад здесь кто-то пытался организовать отдых, типа пляжа. А им не дали развернуться. Владимир Филиппов

Это еще одна проблема – недостаточное количество официально разрешенных мест для купания, говорят любители позагорать. К примеру, в уфимской Нижегородке нет ни одного. И это при том, что здесь живут 14 тысяч человек.

Приезжают сюда с протоколами писать штраф, это самый простой вариант. Я думаю, что нужно идти по другому пути, наоборот организовывать все для детей, чтобы люди были довольны. Геннадий Стуканов, житель микрорайона Нижегородка