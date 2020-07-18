В Уфе рассказали, где чаще всего тонут люди

В Башкирии озвучили города и районы с наибольшим числом погибших на воде. Так, много утонувших в Стерлитамаке, Альшеевском, Баймакском районах, а лидером в этом рейтинге является Уфа.
Для спасателя Марселя Мавлеханова на реке что ни место, то воспоминание. Здесь, например, на неделе он вытащил из воды сразу трех человек. Молодые люди на спор решили переплыть с одного берега на другой. Где-то посередине силы закончились у всех.
Впрочем, не только спасенными жизнями измеряется их работа. Статистика смертей на водоемах идет почти вровень. На сегодня в Уфе 80 человек утонули, спасено 89, половина из которых – дети. По данным Управления гражданской защиты, все несчастные случаи произошли на несанкционированных пляжах.
Не только глубина представляет опасность для пловцов. Буквально несколько дней назад на этом месте утонул молодой человек. Здесь достаточно мелководно, но сыграл другой фактор – перепад температуры. Вот отсюда теплые потоки впадают в более холодную воду реки Уфы, и из-за такого перепада могут начаться судороги.
На диких пляжах проводятся рейды. Зачастую нарушители на предупреждения не реагируют. Многие оправдываются, что здесь просто загорают, правда, затем лезут в воду. Другие сетуют: пришли туда, где поближе.
Это еще одна проблема – недостаточное количество официально разрешенных мест для купания, говорят любители позагорать. К примеру, в уфимской Нижегородке нет ни одного. И это при том, что здесь живут 14 тысяч человек.
Людей на официальных пляжах зачастую очень много. Здесь, по рассказам самих спасателей, бывает до полутора тысяч человек. Вот некоторые и предпочитают выбирать места подальше от суеты, добровольно беря на себя все риски.