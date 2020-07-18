В Башкирии спасли медведя, которого держали на жаре

Жителей Башкирии возмутило видео, которое появилось в соцсетях. На кадрах – медведь в клетке. Автор ролика утверждает, что животное страдает от жары: в вольере нет теневого навеса, а для купания зверь использует грязную лужу.

Видео было снято на одной из баз отдыха и вызвало общественный резонанс. Представители горнолыжного комплекса, где располагается зоопарк, показали журналистам условия содержания животных. Для медведя недавно был сделан деревянный навес, а водные процедуры медведь может принимать, когда пожелает.