В Башкирию вернулись медики, работавшие с ковид-больными в Амурской области

Интернациональная группа медиков из Башкортостана, которая боролись с коронавирусом в Амурской области, вернулась в республику. В аэропорту их встретила съёмочная группа БСТ.
С медицинского фронта врачей встречает проректор. Словно с войны, почти так и было. Только вместо вражеских пуль – незримый вирус. Боролись за жизни в госпиталях Амурской области. Как говорят сами медики, попали в самый пик пандемии на Дальнем Востоке.
Группа медиков улетела из Башкортостана месяц назад. Желающих помочь Амурской области оказалось много, отбирали самых лучших. В бригаде – врачи и студенты БГМУ. При этом есть особенность, нужно было знание языков. Дело в том, что среди пациентов много иностранцев, которые работают на крупном предприятии Амурской области вахтовым методом.
Интернациональной получилась и сама медицинская бригада. Студентка БГМУ Бегимай Эсеналиева сама из Киргизии. Говорит, что приходилось помогать с переводом.
В группе только те, кто уже имел опыт лечения людей с диагнозом COVID-19. У половины из них выявлен иммунитет к коронавирусу. При этом между сменами регулярно они сдавали тесты. Контрольный – за несколько дней до возвращения в республику.
Перед вылетом бригада из Башкортостана прошла тест на COVID-19. Приступить к работе они смогут после двухнедельной самоизоляции.
Почти 2 недели назад другая врачебная группа из Башкортостана вернулась из Карачаево-Черкесской Республики. В составе бригады тогда было 17 человек. Глава региона Рашид Темрезов отметил их труды. Медики получили почётные грамоты и благодарности, четверых удостоили звания заслуженных врачей Карачаево-Черкесии. В том, что удивлены высоким наградам, врачи признались, как только прилетели на родину. Ведь летели просто помочь. Также на подмогу, а не ради наград в ближайшее время отправится из Башкортостана ещё одна группа добровольцев.