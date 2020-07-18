В Башкирию вернулись медики, работавшие с ковид-больными в Амурской области

Интернациональная группа медиков из Башкортостана, которая боролись с коронавирусом в Амурской области, вернулась в республику. В аэропорту их встретила съёмочная группа БСТ.

С медицинского фронта врачей встречает проректор. Словно с войны, почти так и было. Только вместо вражеских пуль – незримый вирус. Боролись за жизни в госпиталях Амурской области. Как говорят сами медики, попали в самый пик пандемии на Дальнем Востоке.

При нас никто не умер. Мы всех вылечили и достойно отработали. Виталий Викторов, проректор по региональному развитию здравоохранения БГМУ

Группа медиков улетела из Башкортостана месяц назад. Желающих помочь Амурской области оказалось много, отбирали самых лучших. В бригаде – врачи и студенты БГМУ. При этом есть особенность, нужно было знание языков. Дело в том, что среди пациентов много иностранцев, которые работают на крупном предприятии Амурской области вахтовым методом.

С китайцами приходилось даже через гугл-переводчик, но в итоге мы всё равно друг друга понимали. Антон Тюрин, и.о. заведующего кафедрой БГМУ

Интернациональной получилась и сама медицинская бригада. Студентка БГМУ Бегимай Эсеналиева сама из Киргизии. Говорит, что приходилось помогать с переводом.

Неважно, какой ты национальности. Мы все боремся, идём к одной цели. Бегимай Эсеналиева, студентка БГМУ

В группе только те, кто уже имел опыт лечения людей с диагнозом COVID-19. У половины из них выявлен иммунитет к коронавирусу. При этом между сменами регулярно они сдавали тесты. Контрольный – за несколько дней до возвращения в республику.

Перед вылетом бригада из Башкортостана прошла тест на COVID-19. Приступить к работе они смогут после двухнедельной самоизоляции.