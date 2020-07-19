Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Башкирии в начале недели
Сильного падения температуры в начале следующей недели ждать не стоит, сообщили синоптики Башгидрометцентра. По их словам, столбик термометра будет показывать +31...+33 градуса тепла. Вместе с жарой погода преподнесет и ряд сюрпризов.
Так, 20 июля, прогнозируется сильный шквалистый ветер. В Башкирии местами также ожидаются ливни и грозы.
В понедельник прогнозируются кратковременные дожди, грозы, локально ливни, в юго-восточных районах преимущественно без осадков. Ветер западный умеренный, местами шквалистое усиление до сильного. Температура воздуха ночью 14-19°, днем 23-28°, по юго-востоку до 33°.
пресс-служба Башгидромета
21 июля существенных изменения метеорологи не прогнозируют.
Во вторник также ожидаются местами кратковременные дожди, грозы. Ветер западный умеренный, местами шквалистое усиление до сильного. Температура воздуха ночью 14-19°, днем 26-31°.