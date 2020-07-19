Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Башкирии в начале недели

Сильного падения температуры в начале следующей недели ждать не стоит, сообщили синоптики Башгидрометцентра. По их словам, столбик термометра будет показывать +31...+33 градуса тепла. Вместе с жарой погода преподнесет и ряд сюрпризов.

Так, 20 июля, прогнозируется сильный шквалистый ветер. В Башкирии местами также ожидаются ливни и грозы.

В понедельник прогнозируются кратковременные дожди, грозы, локально ливни, в юго-восточных районах преимущественно без осадков. Ветер западный умеренный, местами шквалистое усиление до сильного. Температура воздуха ночью 14-19°, днем 23-28°, по юго-востоку до 33°.

пресс-служба Башгидромета

21 июля существенных изменения метеорологи не прогнозируют.

Во вторник также ожидаются местами кратковременные дожди, грозы. Ветер западный умеренный, местами шквалистое усиление до сильного. Температура воздуха ночью 14-19°, днем 26-31°.

пресс-служба Башгидромета
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