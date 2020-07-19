«Я видел, как он терял силы»: в Башкирии трагически погиб житель Уфы

Накануне в Уфе трагически погиб 39-летний местный житель. Уфимец вместе с другом отдыхал на диком пляже близ ВДНХ. Мужчины решили переплыть реку, несмотря на то, что вокруг были установлены знаки «Купаться запрещено!».

По словам спасателей, в какой-то момент погибший начал понимать, что его сил не хватит доплыть до берега. К тому же, течение реки было сильным и мужчина начал тонуть. Его друг поспешил выплыть и позвать на помощь, однако было слишком поздно.