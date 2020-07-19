«Боже, помоги»: в Башкирии без вести пропал 6-летний ребенок

Вторые сутки все жители Башкирии переживают за судьбу 6-летнего Александра Мрясова из Стерлитамака. Мальчик отдыхал с родителями около главного моста через реку Ашкадар. В какой-то момент они заметили, что ребенка нигде нет. Они предположили, что Саша мог убежать в лес.
К поискам активно подключились все жители города, волонтерские организации и сотрудники полиции. Несмотря на приложенные усилия, Сашу найти до сих пор не удалось. Жители Стерлитамака молятся, чтобы поиски ребенка завершились благополучно.
Приметы: рост 115, худощавое телосложение, короткие светлые волосы, карие глаза.Был одет: в плавки, с собой были плавательные очки.
Добровольцы просят всех, кто обладает какой-либо информацией, сообщить по телефону: 89871060601 или 02.
Напомним, что на прошлой неделе трагический случай произошел в Иглинском районе. Из-за невнимательности родителей утонул 5-летний ребенок. Его тело нашли неподалеку спасатели.