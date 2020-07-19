«Боже, помоги»: в Башкирии без вести пропал 6-летний ребенок

Вторые сутки все жители Башкирии переживают за судьбу 6-летнего Александра Мрясова из Стерлитамака. Мальчик отдыхал с родителями около главного моста через реку Ашкадар. В какой-то момент они заметили, что ребенка нигде нет. Они предположили, что Саша мог убежать в лес.