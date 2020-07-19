«Она впала в кому»: в Башкирии водитель сбил 21-летнюю девушку и скрылся

В Стерлитамаке произошло серьезное ДТП, в котором пострадала молодая девушка. На пешеходном переходе на нее наехал неизвестный автомобиль. Водитель машины поспешил скрыться с места происшествия и оставил девушку истекать кровью. Сейчас пострадавшая находится в тяжелом состоянии в больнице, а ее близкие пытаются найти виновного.
По словам родственников, все произошло 14 июля на проспекте Ленина рядом с остановкой «Гостиница Ашкадар». В этот день 21-летняя Юлия шла на работу. В какой-то момент девушка оказалась лежащей на асфальте, а из головы у нее сочилась кровь.
Родственники пытаются найти виновного в аварии в социальных сетях. Они обратились ко всем неравнодушным жителям города с просьбой помочь им восстановить картину того дня.
Родственники признались, сотрудники полиции прорабатывают и версию попытки самоубийства. Но близкие не хотят верить, что жизнерадостная и еще совсем молодая Юлия могла такое сделать.
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Стало известно, что водитель был найден. По словам родственников, свою вину он признал, однако он отпущен домой до суда.