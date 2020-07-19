«Она впала в кому»: в Башкирии водитель сбил 21-летнюю девушку и скрылся

В Стерлитамаке произошло серьезное ДТП, в котором пострадала молодая девушка. На пешеходном переходе на нее наехал неизвестный автомобиль. Водитель машины поспешил скрыться с места происшествия и оставил девушку истекать кровью. Сейчас пострадавшая находится в тяжелом состоянии в больнице, а ее близкие пытаются найти виновного.

По словам родственников, все произошло 14 июля на проспекте Ленина рядом с остановкой «Гостиница Ашкадар». В этот день 21-летняя Юлия шла на работу. В какой-то момент девушка оказалась лежащей на асфальте, а из головы у нее сочилась кровь.

«У неё черепно-мозговая травма. Очень сильно поврежден головной мозг. Юля в коме, в себя не приходила с момента ДТП. Сегодня вечером мы звонили в реанимацию, состояние ухудшилось» близкие Юлии

Родственники пытаются найти виновного в аварии в социальных сетях. Они обратились ко всем неравнодушным жителям города с просьбой помочь им восстановить картину того дня.

«Просьба очевидцев того ДТП откликнуться и разъяснить ситуацию, как было на самом деле. Сотрудник полиции сказал, что водитель её задел слегка зеркалом «Газели». У нас в голове не укладывается, как можно получить такие травмы?!» Друзья пострадавшей

Родственники признались, сотрудники полиции прорабатывают и версию попытки самоубийства. Но близкие не хотят верить, что жизнерадостная и еще совсем молодая Юлия могла такое сделать.

«У полиции есть версия, что она сама прыгнула под колеса. Но мы знаем нашу Юлию, она никогда бы так не сделала. Она шла на работу в тот вечер. На работе у неё отличная характеристика, все знают Юлию скромной и добродушной». близкие Юлии

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