В Башкирии пьяный водитель сбил насмерть пешехода и скрылся

В Башкирии трагически оборвалась жизнь 46-летнего мужчины из города Октябрьского. Его в ночь с 18 на 19 июля сбил неизвестный водитель на пешеходном переходе. Мужчина скончался от полученных травм до приезда кареты "скорой помощи".