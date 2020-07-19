В Башкирии пьяный водитель сбил насмерть пешехода и скрылся

В Башкирии трагически оборвалась жизнь 46-летнего мужчины из города Октябрьского. Его в ночь с 18 на 19 июля сбил неизвестный водитель на пешеходном переходе. Мужчина скончался от полученных травм до приезда кареты "скорой помощи".
Как сообщили в ГИБДД по РБ, злоумышленник передвигался на иномарке Volkswagen. После розыскных мероприятий водитель был найден. Медицинское освидетельствование показало, что в момент ДТП мужчина был пьян.
Отмечается, что всего на дорогах республики за прошедшие сутки в авариях погибли четыре человека.