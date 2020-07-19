В ДТП погибли четыре жителя Башкирии

Аналогичная авария со съездом в кювет произошла в Краснокамском районе на 6 километре дороги Новый Каинлык-Старый Буртюк. 18-летняя девушка за рулем «Лады Гранта» около полуночи съехала с дороги и допустила опрокидывание авто. За ее жизнь боролись врачи, однако спасти девушку не удалось: она скончалась в реанимации. Известно, что она была родом из Нефтекамска.