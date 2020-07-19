В ДТП погибли четыре жителя Башкирии

За минувшие сутки в Башкирии произошла череда смертельных ДТП, в которых погибли четыре человека. О них сообщили в ГИБДД по РБ. Отмечается, что во всех случаях была вина водителей авто.
Первая авария произошла в Учалинском районе. Водитель иномарки не справился с управлением и въехал в дерево. Мужчина скончался до приезда скорой помощи, а его пассажир находится в тяжелом состоянии в реанимации.
Аналогичная авария со съездом в кювет произошла в Краснокамском районе на 6 километре дороги Новый Каинлык-Старый Буртюк. 18-летняя девушка за рулем «Лады Гранта» около полуночи съехала с дороги и допустила опрокидывание авто. За ее жизнь боролись врачи, однако спасти девушку не удалось: она скончалась в реанимации. Известно, что она была родом из Нефтекамска.
Также в полночь на проспекте Ленина в Октябрьском пьяный водитель «Фольксваген» сбил 46-летнего жителя, который переходил дорогу по пешеходному переходу. Известно, что пострадавший умер до приезда медиков.
Самая страшная авария произошла уже глубокой ночью на 5 километре дороги Аксаково-Малиновка-Приютово в Белебеевском районе. Известно, что 44-летний водитель «Лады Гранта» столкнулся с попутным краном КамАЗ. В результате ДТП водитель легковушки скончался на месте инцидента. Сотрудники ГИБДД зафиксировали превышение скорости.