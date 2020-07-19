Стало известно число заболевших коронавирусом в Башкирии

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом озвучил новые данные. Так, на сегодняшний день, в Башкирии 6 307 зараженных. Этот показатель увеличился на 58 человек по сравнению с минувшими сутками.

Отмечается, что 4 630 из них удалось выздороветь. Из больниц за последние сутки выписано всего 3 пациента с отрицательными анализами на covid-19.