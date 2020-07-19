Поиски пропавшего 6-летнего ребенка завершились трагедией

В Башкирии завершены поиски пропавшего 6-летнего Саши М. из Стерлитамака. мальчик купался в речке Ашкадар вместе с родителям и старшим братом. В один миг ребенок исчез из виду. Сутки мальчика искали водолазы, спасатели, полицейские и волонтеры.

Сегодня добровольцы сообщили, что Александр был найден мертвым. Его тело было найдено близ реки в камышах, говорят участники поисков.

Все жители города следили за ходом поисков и молились, чтоб ребенок нашелся живым. Основания для надежды были: была версия, что мальчик просто убежал в лес.