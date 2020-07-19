В Башкирии уходит с должности главный врач Белорецкой больницы

«Язык не поворачивается, сказать Белорецку: «Прощай». Скажу: «До свидания!». Еще не раз сюда приеду, и буду приезжать, наверное, часто. Здесь мой родной дом. И этим всё сказано. 11 лет в Белорецкой больнице научили меня многому. Сказать, что я благодарен коллективу — ничего не сказать. Без коллег, их доверия, поддержки, критики, помощи ничего хорошего в моей работе, наверное бы, не было. Так что, дорогие мои белорецкие врачи: «Спасибо». 99% сделанного за эти годы в БЦРКБ — это ваша заслуга»

Евгений Кустов