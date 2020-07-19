В Башкирии уходит с должности главный врач Белорецкой больницы

Главный врач Белорецкой больницы Евгений Кустов покидает свою должность. Об этом он сообщил в социальных сетях. Причины своего ухода медик не раскрыл, однако известно, что Кустов остается работать в Башкирии.

В своем посте врач поблагодарил коллег за доверие и благотворную деятельность. Он заявил, что 11 лет работы в больнице его научили многому.

«Язык не поворачивается, сказать Белорецку: «Прощай». Скажу: «До свидания!». Еще не раз сюда приеду, и буду приезжать, наверное, часто. Здесь мой родной дом. И этим всё сказано. 11 лет в Белорецкой больнице научили меня многому. Сказать, что я благодарен коллективу — ничего не сказать. Без коллег, их доверия, поддержки, критики, помощи ничего хорошего в моей работе, наверное бы, не было. Так что, дорогие мои белорецкие врачи: «Спасибо». 99% сделанного за эти годы в БЦРКБ — это ваша заслуга»

Евгений Кустов

Добавим, что Евгений Кустов в мае исполнял обязанности главного врача РКБ имени Г.Г. Куватова в Уфе. Ранее же он в числе 17 медиков, отправившихся в Карачаево-Черкесскую республику, помогал местным коллегам организовать лечебный процесс в больницах, специализирующихся на лечении коронавируса.

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