В Башкирии уходит с должности главный врач Белорецкой больницы

Главный врач Белорецкой больницы Евгений Кустов покидает свою должность. Об этом он сообщил в социальных сетях. Причины своего ухода медик не раскрыл, однако известно, что Кустов остается работать в Башкирии.
В своем посте врач поблагодарил коллег за доверие и благотворную деятельность. Он заявил, что 11 лет работы в больнице его научили многому.
Добавим, что Евгений Кустов в мае исполнял обязанности главного врача РКБ имени Г.Г. Куватова в Уфе. Ранее же он в числе 17 медиков, отправившихся в Карачаево-Черкесскую республику, помогал местным коллегам организовать лечебный процесс в больницах, специализирующихся на лечении коронавируса.