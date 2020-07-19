Трое жителей Башкирии отравились, поев речной рыбы

Жители Уфы, Октябрьского и Нефтекамска отравились речной рыбой. Об этом сообщает Ufacitynews.ru со ссылкой на Роспотребнадзор. По их данным, в животных был обнаружен опасный паразит под названием дифиллоботриоз.

Трое жителей Башкирии почувствовали боли в животе, недомогание и неустойчивый стул. Они были экстренно госпитализированы в больницу, чтобы получить все необходимое лечение. К сожалению, как отмечают медики, болезнь, вызываемая кишечным паразитом, сложно поддается лечению, а сам курс длится долгие месяцы.