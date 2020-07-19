В страшном пожаре погибла супружеская пара из Башкирии

В Учалинском районе произошел пожар в частном доме. Сообщается, что в огне погибли два человека. Подробности трагедии сообщили в региональном МЧС.
Возгорание произошло накануне, 18 июля, в деревне Кудашево. Звонок от очевидцев поступил к спасателям глубокой ночью.
Как стало известно, огонь возник в деревянном доме и на веранде. Спасатели смогли быстро управиться с возгоранием, пожар был ликвидирован в 02:35.
Зайдя в дом, огнеборцы обнаружили тела двух людей. Как оказалось, в пожаре скончалась супружеская пара.