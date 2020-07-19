Аномальная жара в Башкирии: для кого опасна и как пережить

Жара не сдает позиций. На улицах до +40. Люди изнывают от духоты и спасаются от высоких температур, кто как может. Но вот некоторые развлечения таят в себе опасности. Чего стоит остерегаться жителям республики?

На этом участке глубина фонтана превышает полтора метра, что может оказаться губительным для маленьких детей. И, по словам рабочих, малышей им приходится вытаскивать оттуда регулярно.

– Короче, у нас тоже как на юге: все голые и все гадят в фонтан.

То ли зной так на голову подействовал, то ли просто от отсутствия воспитания. Недавно открытый фонтан на уфимском ГДК больше похож на скопление дикарей. И дело даже не в большом количестве людей, что в такую жару, в принципе, неудивительно. Некоторые жители словно забыли о правилах поведения в общественном месте. Оседлать скульптуру или справить нужду в ближайших кустах для них словно стало нормой поведения. Даже администрация была вынуждена вынести предупреждение. Да и купаться в фонтанах тоже запрещено. И дело не только в пандемии.

В чашах фонтанов очень много острых металлических предметов. А ещё сюда часто бросают мусор, стеклянные бутылки. Поэтому травму можно получить гарантированно. К тому же вода здесь техническая, её меняют два раза в месяц. По словам экспертов, высокая температура – идеальное условие для размножения опасных микроорганизмов в фонтане. Дети рискуют подхватить кишечную палочку или подцепить кожное заболевание.

Сам по себе фонтан представляет сложную конструкцию, некоторые элементы которой электрические. И хотя они не подвержены воздействию воды, все же опасность получить удар током во время купания есть.

Фонтаны крайне опасны. Потому что это полированный камень, это гранит и мрамор, он обладает повышенной скользкостью при попадании малейшего количества воды, а влаги как видите здесь в избытке. И поскользнуться, упасть и причинить вред здоровью здесь можно за считанные секунды. Максим Щербаков, начальник отдела лесного хозяйства, благоустройства и лесопарковых работ «Горзеленхоза» г. Уфы

В самом пекле июльской жары оказались врачи. Работать в защитном костюме при обычной температуре очень жарко – мгновенно промокаешь от пота, а уж когда термометр показывает под 40, и вовсе невыносимо. За четыре часа работы в защитном костюме врачи теряют до четырех литров жидкости. В связи с этим Минздрав республики принял решение сократить время нахождения медработников в красной зоне.

Четыре часа работаем, четыре часа – перерыв. Очень высокий риск обезвоживания, заболевания сердечно-сосудистой системы наших работников. Мы еще стараемся ограничить по возрасту, не брать людей старше 45 лети. Но, к сожалению, такие возможности у нас ограничены. Ирина Кононова, заместитель министра здравоохранения Республики Башкортостан

По словам медицинских работников, по сравнению с прошлым годом количество обращений с солнечными и тепловыми ударами выросло в несколько раз. Врачи акцентируют внимание на том, что при повышении температуры воздуха у пожилых людей старше 70 лет, а также у тех, кто имеет сердечно-сосудистые и бронхолегочные заболевания, существенно повышаются риски обострения и осложнений.

Необходимо использовать солнцезащитные крема с СПФ высокой защиты. В период солнечной активности не выходить на улицу, это с 11 утра и до 16:00. Носить лёгкую и светлую одежду из натуральных тканей и обязательно головной убор. Выходя на улицу, брать бутылочку воды. Пища должна быть лёгкая, нельзя переедать. Людмила Ильдина, врач терапевт дневного стационара поликлиники №1 г.Уфы

Аномальная жара может повлиять и на жатву. Из-за высокой температуры хлеб теряет свою массу, и убрать озимые нужно в короткие сроки. Аграриев поджимает погода, и сейчас главная их задача – качественно и без потерь собрать урожай.

Экстремально высокие температуры почти всегда влекут такие природные явления, как грозы, град и ураганы. Так произошло и в этот раз. Но не стоит расстраиваться. На следующую неделю синоптики обещают, что погода стабилизируется.

На предстоящей неделе сохранится неустойчивый характер погоды. Местами по республике пройдут кратковременные дожди с грозами. При грозах шквалистые усиления ветра до сильного. Температура воздуха ночью 15-20 градусов выше нуля, днем – 25-30. Светлана Положенцева, заместитель начальника отдела метеопрогнозов Гидрометцентра