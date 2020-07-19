В Уфе жители элитного поселка остались в жару без воды

Жители нескольких поселков в Уфимском районе в разгар жары остались без воды. До Зубово Life 2 и Зубово Life Garden влага просто не доходит. Киешкинский водозабор, питающий несколько населенных пунктов, не справляется с нагрузкой.
Сейчас организован подвоз воды. Возле резервуаров образуются длинные очереди. Однако на более чем 3 тысяч жителей запасов порой не хватает.
Схожая история и в Алексеевке. Поселок питается от существующей системы водоснабжения местного совхоза. Большая часть воды используется для орошения сельхозкультур. В итоге холодная вода до домов днем практически не доходит. Для бытовых нужд приходится набирать горячую воду и ждать пока она остынет. Такой способ бьет по кошельку сельчан.