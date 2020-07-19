В Уфе жители элитного поселка остались в жару без воды

Жители нескольких поселков в Уфимском районе в разгар жары остались без воды. До Зубово Life 2 и Зубово Life Garden влага просто не доходит. Киешкинский водозабор, питающий несколько населенных пунктов, не справляется с нагрузкой.

Сейчас организован подвоз воды. Возле резервуаров образуются длинные очереди. Однако на более чем 3 тысяч жителей запасов порой не хватает.

В такую жару без воды тяжело, конечно. Ни постирать, ни помыться, ни в туалет сходить. Анна Доровских

Приходится сюда несколько раз в день ходить за водой, тащить на 3 этаж. Для всего нужна вода. Резеда Усманова