В мире зафиксирован рекордный суточный прирост заболевших коронавирусом

В мире за минувшие сутки зафиксирован рекордный прирост случаев коронавируса. Число зараженных увеличилось почти на 260 тысяч. Это самый большой прирост за 24 часа с начала пандемии.

В Башкирии же за сутки выявлено 58 новых случаев заражения COVID-19. В тяжелом состоянии в больницах республики находятся 30 человек. 9 из них подключены к ИВЛ. Всего в республике подтверждено 6307 случаев заражения. Выписано за сутки 11 пациентов. На амбулаторном лечении 1431 человек.