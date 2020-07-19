Прогноз погоды в Башкирии на 20 июля: спадет ли сильная жара

Синоптики Башкирии опубликовали прогноз погоды на начало недели.
Сразу отметим – чуда не будет. Пока что в Башкирии сохранится сильная жара, однако постепенно она уходит на убыль. В некоторых районах Башкирии ожидаются дожди и грозы.
Редакция bash.news публикует прогноз погоды по основным городам Башкирии.
Погода в Уфе на 20 июля
Утром будет солнечно, но всего +21. К полудню город накроют тучи, возможен дождь с максимумом температуры за окном +25 градусов.
А вот уже вечером при той же температуре синоптики обещают осадки в виде дождя. Погода будет оптимальной для вечерней прогулки, но не забудьте прихватить с собой зонт.
Погода в Стерлитамаке на 20 июля
В Стерлитамаке будет теплее, чем в Уфе. Дождь маловероятен.
Утром +21, дневной максимум +27 градусов. В районе 20:00 будет также солнечно, но воздух не прогреется выше +26 градусов. Похоже, что жара все-таки отступает.
Погода в Нефтекамске на 20 июля
А вот жителям Нефтекамска, похоже, солнца не видать. Погода преподнесет жителям города сюрпризы.
Так, утром будет всего +20 и дождливо. К 11:00 солнце выглянет из-за туч, а за окном будет +23. Днем воздух прогреется до +25, а вечером температура опустится до +23.
Погода в Октябрьском на 20 июля
В Октябрьском с утра будет холоднее всего, лишь +19 градусов. В полдень будет облачно и +22. Максимальная температура +25, а вечером на градус меньше.
Весь день возможны дожди, ветер до 9 метров в секунду.
Погода в Белорецке на 20 июля
В эти дни в Белорецком районе возможны дожди, что явно идет только в плюс в связи с лесными пожарами.
Утром +21, в полдень +25, а вечером воздух прогреется до +26. После рабочего дня на улице будет солнечно, осадков не ожидается.
Погода в Кумертау на 20 июля
Традиционно на юге Башкирии жарко.
Утром будет уже +22, а днем воздух прогреется до +28. Вечером станет еще теплее – до +30, ветер до 10 метров в секунду.