Жители Башкирии смогут увидеть уникальное астрономическое явление

В ночь на 21 июля жители Башкирии смогут увидеть планету Сатурн. Она будет находиться на самом близком расстоянии к Земле.

На прямой, соединяющей Землю и Сатурн, планета расположится в 03:28. Сатурн будет находиться максимально близко от Земли в этом году – 1345,6 млн километров. Об этом сообщает планетарий в Уфе.

Такое положение Сатурна эксперты называют его противостоянием на орбите. Сатурн оказывается одной прямой с Солнцем и Землёй, причём Земля находится между Сатурном и Солнцем.