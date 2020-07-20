В Башкирии увеличивается число заболевших коронавирусом

Число зараженных новой коронавирусной инфекцией в Башкирии достигло 6 348 человек. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Забелин на оперативном совещании в Правительстве РБ. По его словам, только за минувшие сутки было зарегистрировано еще 41 новый случай инфицирования.

Глава ведомства сообщил, что на данный момент 4 634 пациентам (+9) удалось побороть болезнь и они выписаны с полным выздоровлением из больниц.