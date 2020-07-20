Радий Хабиров рассказал, когда в Башкирии потушат лесные пожары

На ежедневном оперативном совещании в Правительстве Башкирии обсудили проблему возникновения лесных пожаров в регионе.

В эти дни горят сразу несколько районов. Самое большое возгорание зафиксировано в Бурзянском районе на площади более 2000 гектар. Также горят леса в Учалинском, Белорецком и Абзелиловском районах. На прошлой неделе горящий лес подбирался вплотную к Белорецку.

По данным Минслехоза, в общей сложности в Башкирии зафиксировано 104 возгорания. Лесные пожары вскрыли сразу несколько проблем – износ тракторной техники, которая нужна для тушения. Уже сейчас необходима модернизация техники на 11 миллионов рублей.

Я очень переживал за Бурзянский район, там настолько сложный ландшафт, что воду на лошадях доставляли. Благодарим сегодня всех. Я хочу вам сказать, смотрите. На вас ответственность. Если вдруг волонтеры нужны, с Уфы отправим. Там ведь ручной труд, техника не может пройти. Договорились, что в среду будет ликвидация пожара. Тем более там грозы и дожди. Если вы сейчас упустите момент, то потом всей республикой будем наваливаться. Лучше сейчас скажите, если что-то надо. Поэтому постоянно на контроле надо держать.

Радий Хабиров, Глава Башкирии
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