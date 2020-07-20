Радий Хабиров рассказал, когда в Башкирии потушат лесные пожары

На ежедневном оперативном совещании в Правительстве Башкирии обсудили проблему возникновения лесных пожаров в регионе.
В эти дни горят сразу несколько районов. Самое большое возгорание зафиксировано в Бурзянском районе на площади более 2000 гектар. Также горят леса в Учалинском, Белорецком и Абзелиловском районах. На прошлой неделе горящий лес подбирался вплотную к Белорецку.
По данным Минслехоза, в общей сложности в Башкирии зафиксировано 104 возгорания. Лесные пожары вскрыли сразу несколько проблем – износ тракторной техники, которая нужна для тушения. Уже сейчас необходима модернизация техники на 11 миллионов рублей.