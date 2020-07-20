В Башкирии без вести пропала 10-летняя девочка

По предварительной информации, девочка пошла к тёте на речку. Но по какой-то причине Екатерина не дошла до родственницы. Родители бьют тревогу и просят всех неравнодушных принять участие в поисках дочери. Сейчас поиски ведутся по всей территории у деревни и реки.