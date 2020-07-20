В Башкирии без вести пропала 10-летняя девочка

Волонтеры поисково-спастельнго отряда «Лиза Алерт Башкортостан» сообщили о начале новых поисков. В деревне Усть-Салдыбаш Наримановского района пропала 10-летняя Екатерина Столбова. Местоположение девочки неизвестно с 19 июля.
По предварительной информации, девочка пошла к тёте на речку. Но по какой-то причине Екатерина не дошла до родственницы. Родители бьют тревогу и просят всех неравнодушных принять участие в поисках дочери. Сейчас поиски ведутся по всей территории у деревни и реки.
У 10-летней Екатерины худощавое телосложение, русые волосы и карие глаза. На девочке были белая футболка и желтые шорты.
Всех, у кого есть какая-либо информация о том, где может находиться ребенок, просят сообщать по номеру добровольцев: 8-800-700-54-52 или по телефону экстренных служб — 112.
Фото: Лиза Алерт Башкортостан