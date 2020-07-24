В Стерлитамаке благодаря системе «Инцидент» отремонтировали школу

Замена окон, кровли или покраска стен. Пока дети на каникулах, школы республики готовятся к новому учебному году. Но вот не все недочеты устраняются оперативно. Так, в Стерлитамакской школе № 34 с фасада здания обрушилась штукатурка, из стены торчали кирпичи.

Тревогу забил родительский комитет. У Лилии Низамутдиновой здесь учатся двое детей – в 1 и 3 классе.

Родительский комитет школы был обеспокоен внешним видом нашей школы, потому что школа была не готова принять детей к первому сентября. Стены были сильно зашарпаны, штукатурка почти вся валялась на полу, поэтому мы сфотографировали и послали в соцсети, чтобы были приняты меры.

Лилия Низамутдинова, родительский комитет школы №34

Обеспокоенные родители оставили комментарии на странице Главы республики в соцсетях.

Житель города Стерлитамака обратился в социальных сетях с проблемой о том, что фасад школы номер 34 требует ремонта. Он приложил фотографию, и там действительно видно, что фасад обветшал и требует косметического ремонта. Наши коллеги из администрации города Стерлитамака сказали, что проблемы есть, что планируется в ближайшие две недели фасад отремонтировать.

Никита Теренин, сотрудник рабочей группы по обращениям жителей в социальных сетях при администрации Главы Республики Башкортостан

Ежегодно мы подготавливаем школу к началу учебного года. Мы ремонтируем, шпаклюем, красим. Также и стены водоэмульсионкой прокрашиваем, и все это силами малого обслуживающего персонала школы. Также помимо этого мы ремонтируем и фасад школы. Шпаклюем, малярим. За счет сил внутреннего персонала школы.

Радмила Хусаинова, заместитель директора по хозяйственной части школы №34

Как выяснилось, дыры  на стене здания появились в результате проведения ежегодных работ. Так сотрудники образовательного учреждения готовили фасад к покраске.

Мы подготавливали нашу школу к ремонту фасада, зачистили стены, образовавшиеся места загрунтовали, заштукатурили и в дальнейшем покрасили. На ремонт фасада ушло два-три дня.

Никита Гугучкин, и.о. начальника хозяйственно-эксплуатационной конторы отдела образования г. Стерлитамака

С начала июля система «Инцидент-менеджмент» зарегистрировала в Стерлитамаке более 200 обращений. Жителей волнует перспектива развития общественных  территорий, а также состояние городского транспорта. Актуальна и очередь в детские сады. 

Вопросы решаются в разные сроки. В зависимости от того, насколько сложно задействовать сторонние организации в решении этого вопроса, если, к примеру, необходимо починить скамейки или вывезти мусор – это решение одного-двух дней, однако если необходимо строительство новой поликлиники, здесь уже задействованы министерства и включение в республиканскую инвестиционную программу и многие другие структуры.

Елена Калюжная, начальник отдела по связям со СМИ администрации г. Стерлитамака

Система мониторинга «Инцидент-менеджмент» позволяет отслеживать информационные поводы в четырёх социальных сетях: «ВКонтакте», Facebook, Instagram и «Одноклассники». По всем жалобам ведется статистика, которую в режиме реального времени при помощи программы могут наблюдать сотрудники районных администраций. Попав в «Инцидент», вопрос снимается с контроля только после того, как он решится, а человек, который написал жалобу, получит ответ.