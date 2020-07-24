В Стерлитамаке благодаря системе «Инцидент» отремонтировали школу

Замена
окон, кровли или покраска стен. Пока дети на каникулах, школы республики
готовятся к новому учебному году. Но вот не все недочеты устраняются
оперативно. Так, в Стерлитамакской школе № 34 с фасада здания обрушилась
штукатурка, из стены торчали кирпичи.
Тревогу
забил родительский комитет. У Лилии Низамутдиновой здесь учатся двое детей – в
1 и 3 классе.
Родительский
комитет школы был обеспокоен внешним видом нашей школы, потому что школа была
не готова принять детей к первому сентября. Стены были сильно зашарпаны,
штукатурка почти вся валялась на полу, поэтому мы сфотографировали и послали в
соцсети, чтобы были приняты меры.Лилия Низамутдинова, родительский комитет школы №34
Обеспокоенные
родители оставили комментарии на странице Главы республики в соцсетях.
Житель города
Стерлитамака обратился в социальных сетях с проблемой о том, что фасад школы
номер 34 требует ремонта. Он приложил фотографию, и там действительно видно,
что фасад обветшал и требует косметического ремонта. Наши коллеги из
администрации города Стерлитамака сказали, что проблемы есть, что планируется в
ближайшие две недели фасад отремонтировать.Никита Теренин, сотрудник рабочей группы по обращениям жителей в социальных сетях при администрации Главы Республики Башкортостан
Ежегодно мы
подготавливаем школу к началу учебного года. Мы ремонтируем, шпаклюем, красим. Также
и стены водоэмульсионкой прокрашиваем, и все это силами малого обслуживающего
персонала школы. Также помимо этого мы ремонтируем и фасад школы. Шпаклюем, малярим.
За счет сил внутреннего персонала школы.Радмила Хусаинова, заместитель директора по хозяйственной части школы №34
Как
выяснилось, дыры на стене здания
появились в результате проведения ежегодных работ. Так сотрудники
образовательного учреждения готовили фасад к покраске.
Мы подготавливали
нашу школу к ремонту фасада, зачистили стены, образовавшиеся места
загрунтовали, заштукатурили и в дальнейшем покрасили. На ремонт фасада ушло два-три
дня.Никита Гугучкин, и.о. начальника хозяйственно-эксплуатационной конторы отдела образования г. Стерлитамака
С
начала июля система «Инцидент-менеджмент» зарегистрировала в Стерлитамаке более
200 обращений. Жителей волнует перспектива развития общественных территорий, а также состояние городского
транспорта. Актуальна и очередь в детские сады.
Вопросы решаются в
разные сроки. В зависимости от того, насколько сложно задействовать сторонние
организации в решении этого вопроса, если, к примеру, необходимо починить скамейки
или вывезти мусор – это решение одного-двух дней, однако если необходимо
строительство новой поликлиники, здесь уже задействованы министерства и
включение в республиканскую инвестиционную программу и многие другие структуры.Елена Калюжная, начальник отдела по связям со СМИ администрации г. Стерлитамака
Система
мониторинга «Инцидент-менеджмент» позволяет отслеживать информационные поводы в
четырёх социальных сетях: «ВКонтакте», Facebook, Instagram и «Одноклассники».
По всем жалобам ведется статистика, которую в режиме реального времени при
помощи программы могут наблюдать сотрудники районных администраций. Попав в
«Инцидент», вопрос снимается с контроля только после того, как он решится, а
человек, который написал жалобу, получит ответ.