В Стерлитамаке благодаря системе «Инцидент» отремонтировали школу

Житель города Стерлитамака обратился в социальных сетях с проблемой о том, что фасад школы номер 34 требует ремонта. Он приложил фотографию, и там действительно видно, что фасад обветшал и требует косметического ремонта. Наши коллеги из администрации города Стерлитамака сказали, что проблемы есть, что планируется в ближайшие две недели фасад отремонтировать.

Никита Теренин, сотрудник рабочей группы по обращениям жителей в социальных сетях при администрации Главы Республики Башкортостан