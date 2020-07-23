В Башкирии ликвидировали все лесные пожары

Лесные пожары в Башкирии потушены. Действующих очагов нет. Об этом сообщили в региональном Минлесхозе.

Накануне было ликвидировано четыре пожара в Белорецком и Бурзянском районах. Пожары тушили спасатели, лесники и волонтеры. Им помогли начавшиеся в регионе дожди. Лес горел на протяжении последней недели. Огонь бушевал также в Учалинском, Зилаирском и Абзелиловском районах.