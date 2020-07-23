В Башкирии назвали количество выпускников, которые набрали 100 баллов на ЕГЭ по русскому

Министерство образования Башкирии поделилось радостными новостями. 25 выпускников в республике набрали 100 баллов на ЕГЭ по русскому языку. Стоит отметить, что в прошлом году высший балл на экзамене получили 6 человек.

ЕГЭ по русскому языку в этом году сдавали 16 563 школьника. 3630 выпускников получили за свои работы 81 балл и выше. Средний балл в этом году по русскому языку составил 70,4.