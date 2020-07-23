В Башкирии из-за коронавируса горожане полюбили загородные дома

В начале коронавирусной ситуации рынок недвижимости в Башкирии оказался в непростой ситуации.

Покупательская способность населения в период самоизоляции сильно упала. О том, какова ситуация сейчас, выяснила редакция UfaTime.ru.

По данным Росреестра, в июне рынок жилой недвижимости заметно ожил. По сравнению с аналогичным периодом в прошлом году увеличился спрос и на ипотеку.

Как говорят эксперты, на ситуацию повлияла государственная поддержка и снижение Центробанком ставки. Однако, чтобы экономика ожила полностью, этого недостаточно.

Что касается цен на недвижимость, тут ситуация складывается неоднозначно. Не было замечено ни резкого увеличения цен, ни обрушения. Дорожают квартиры в новостройках, цены на вторичном рынке не меняются.

Примечательно, что коронавирус положительно повлиял на загородную недвижимость. Пережить самоизоляцию в загородном доме намного легче, чем в квартире, поэтому внимание жителей было направлено на частные дома.