В Башкирии будут штрафовать за курение в общественных местах

В Башкирии на законодательном уровне запретили курить в общественных местах. В силу вступил закон об изменениях в КоАП. За нарушение можно получить штраф.
Если жителя Башкирии поймают на курении в общественном месте, ему придётся заплатить 500 рублей. А за повторное нарушение придётся отдать 1000 рублей. Во многих регионах уже действует соответствующий запрет.
Теперь курить нельзя на остановках, в парках и скверах, в подземных и наземных переходах, зонах отдыха, туризма, на участках для занятия спортом. Также запрещено курить в местах проведения публичных культурно-зрелищных, театрально-концертных, спортивных, общественно-политических мероприятий на открытом воздухе.