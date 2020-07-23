В Башкирии будут штрафовать за курение в общественных местах

В Башкирии на законодательном уровне запретили курить в общественных местах. В силу вступил закон об изменениях в КоАП. За нарушение можно получить штраф.

Если жителя Башкирии поймают на курении в общественном месте, ему придётся заплатить 500 рублей. А за повторное нарушение придётся отдать 1000 рублей. Во многих регионах уже действует соответствующий запрет.

Федеральное законодательство позволяет регионам устанавливать дополнительные места, где запрещено курение. Многие регионы давно уже пользуются этим правом. Мы последовали данному примеру и установили свои ограничения. Константин Толкачев, председатель Госсобрания Башкирии