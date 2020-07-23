В Башкирии стартует акция «Помоги собраться в школу»

В Башкортостане объявили о старте 10-й республиканской благотворительной акции «Помоги собраться в школу». Она будет проходить вплоть до 1 сентября.

Жители региона могут помочь детям-инвалидам, сиротам, а также ребятам из многодетных, малоимущих, неполных семей подготовиться Дню знаний. Новые канцелярские товары принимают в отделениях республиканского ресурсного центра «Семья». Принести можно письменные принадлежности, тетради, наборы для детского творчества. Также принимаются портфели, школьная форма, учебники и художественная литература в хорошем состоянии.

Просьб очень много, проблем стало очень много. Многие потеряли работу и в связи с этим обращаются с просьбой помочь. Не только не с канцелярскими товарами, но и также одеждой и обувью. Мы обращаемся к спонсорам, к предприятиям, к предпринимателям с просьбой принять участие в этой благотворительной акции. И благодаря их усилиям, старанию и отзывчивости мы можем собрать помощь для ребятишек.

Ляйсан Фазылова, специалист республиканского ресурсного центра «Семья» по Калининскому району г. Уфы

В прошлом году благодаря этой акции помощь на сумму порядка 10 млн рублей получили почти 8 тыс. детей из малообеспеченных, неполных, многодетных семей и семей, в которых воспитываются дети с ограниченными возможностями здоровья.