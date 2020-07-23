В Башкирии стартует акция «Помоги собраться в школу»

Просьб очень много, проблем стало очень много. Многие потеряли работу и в связи с этим обращаются с просьбой помочь. Не только не с канцелярскими товарами, но и также одеждой и обувью. Мы обращаемся к спонсорам, к предприятиям, к предпринимателям с просьбой принять участие в этой благотворительной акции. И благодаря их усилиям, старанию и отзывчивости мы можем собрать помощь для ребятишек.

Ляйсан Фазылова, специалист республиканского ресурсного центра «Семья» по Калининскому району г. Уфы