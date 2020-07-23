В Башкирии стартует акция «Помоги собраться в школу»

В Башкортостане объявили о старте 10-й республиканской благотворительной акции «Помоги собраться в школу». Она будет проходить вплоть до 1 сентября.
Жители региона могут помочь детям-инвалидам, сиротам, а также ребятам из многодетных, малоимущих, неполных семей подготовиться Дню знаний. Новые канцелярские товары принимают в отделениях республиканского ресурсного центра «Семья». Принести можно письменные принадлежности, тетради, наборы для детского творчества. Также принимаются портфели, школьная форма, учебники и художественная литература в хорошем состоянии.
В прошлом году благодаря этой акции помощь на сумму порядка 10 млн рублей получили почти 8 тыс. детей из малообеспеченных, неполных, многодетных семей и семей, в которых воспитываются дети с ограниченными возможностями здоровья.