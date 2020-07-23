В Башкирии снижается число выявленных пациентов с коронавирусом

Минздрав Башкирии озвучил новые данные по распространению коронавируса в регионе. Так, по состоянию на 23 июля, количество зараженных увеличилось на 37 человек. Общее число инфицированных на сегодняшний день составляет 6 463.

С каждым днем увеличивается и количество выздоровевших пациентов. Отрицательный анализы результатов пришли за сутки 12 человек. За все время пандемии болезнь побороло 4 775 пациентов.