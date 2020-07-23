В России за сутки выявили ещё 5,8 тысяч больных с коронавирусом

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией озвучил новые данные по заболевшим в России. За сутки вновь выявили 5848 человек с COVID-19. Сообщается, что за всё время пандемии проведено более 26 миллионов тестов.

Общее количество заболевших достигло 795 038 человек. Одновременно коронавирусом болеют 201 816 пациентов. Этот показатель уменьшился за сутки на 2576 человек.

С выздоровлением выписано 8277 пациентов. Этот показатель на несколько тысяч больше, чем суточное количество заболевших. За всё время от коронавируса излечились 580 330 человек. Смертью закончились ещё 147 случаев заражения (за всё время – 12 892).

Тем временем вопрос возможного отдыха для россиян находится в подвешенном состоянии. Должна была открыться Турция, однако пока ситуация не поменялась.