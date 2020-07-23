В Башкирии прошел День поля – 2020

В Кушнаренковском районе обсудили нюансы возделывания яровых культур. На семинар собрались аграрии тринадцати районов южной лесостепной зоны.
Участники проанализировали стратегию предстоящей страды, ознакомились с новыми сортами озимых, яровых, сельскохозяйственных культур, а также технических и масличных. Также состоялся осмотр новых сортов плодово-ягодных культур на базе хозяйства «Столыпино» и винограда в Кушнаренковском селекционном центре.
«Дни поля» пройдут в каждой из пяти природно-климатических зон, в каждой – свои тонкости возделывания сельхозкультур, свои сорта, сроки сева и уборки.