В Башкирии прошел День поля – 2020

Участники проанализировали стратегию предстоящей страды, ознакомились с новыми сортами озимых, яровых, сельскохозяйственных культур, а также технических и масличных. Также состоялся осмотр новых сортов плодово-ягодных культур на базе хозяйства «Столыпино» и винограда в Кушнаренковском селекционном центре.