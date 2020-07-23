Госкомитет Башкирии по ЧС обратился к жителям республики с просьбой

Когда взрослых много, за детьми следят все и одновременно никто. Каждый надеется на остальных. Поэтому дети, особенно малолетние, при нахождении у водоема должны всегда оставаться в зоне прямого контакта с одним из взрослых. Дети не барахтаются и не кричат, они просто тихо и быстро тонут, обычно в течение 30 секунд

Фарит Гумеров, председатель Госкомитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям