Госкомитет Башкирии по ЧС обратился к жителям республики с просьбой

Купальный сезон в Башкирии омрачился многочисленными смертями. Вода унесла жизни многих взрослых и детей. Эту ситуацию прокомментировал председатель Госкомитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям Фарит Гумеров.

Практически каждый день на водоёмах Башкирии тонут люди. На сегодняшний день погибло уже 18 детей. Чаще всего их недосматривают родители. А большая часть утонувших детей вообще пошли купаться без присутствия взрослых.

Фарит Гумеров обратился к жителям с просьбой быть осторожнее на водоёмах, особенно внимательно следить за детьми.

Когда взрослых много, за детьми следят все и одновременно никто. Каждый надеется на остальных. Поэтому дети, особенно малолетние, при нахождении у водоема должны всегда оставаться в зоне прямого контакта с одним из взрослых. Дети не барахтаются и не кричат, они просто тихо и быстро тонут, обычно в течение 30 секунд

Фарит Гумеров, председатель Госкомитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям