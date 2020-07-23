Госкомитет Башкирии по ЧС обратился к жителям республики с просьбой

Купальный сезон в Башкирии омрачился многочисленными смертями. Вода унесла жизни многих взрослых и детей. Эту ситуацию прокомментировал председатель Госкомитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям Фарит Гумеров.
Практически каждый день на водоёмах Башкирии тонут люди. На сегодняшний день погибло уже 18 детей. Чаще всего их недосматривают родители. А большая часть утонувших детей вообще пошли купаться без присутствия взрослых.
Фарит Гумеров обратился к жителям с просьбой быть осторожнее на водоёмах, особенно внимательно следить за детьми.