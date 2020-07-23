Уроженца Башкирии осудили за участие в террористической организации

18-летний уроженец Межгорья обвинён в страшном преступлении. Молодой человек вступил в террористическую организацию, а после попытался завербовать и друзей. Суд полностью признал вину парня.

Ещё в 2019 году молодой человек вступил в запрещенную международную террористическую организацию «Исламское государство». Для этого он зачитал текст «присяги» на видео, а после разослал его друзьям. Парень целенаправленно посылал знакомым запрещенные тексты, видео, фотографии, чтобы склонить товарищей к участию в организации. На сомнительные действия молодого человека обратили внимание сотрудники ФСБ.

Сам парень признался, что делал всё это в шутку, а текст «присяги» совсем не понимал и записал на видео ради веселья. Однако правоохранители осудили молодого человека по всей строгости закона. Теперь 18-летнему парню грозит лишение свободы сроком на 5 лет и 6 месяцев.