В Башкирии прошел фототур по памятникам природы

В Иглинском районе прошел первый фототур по памятникам природы. В маршруте Охлебининская пещера, образованная в результате карстового провала, и живописные места слияния трех рек – Сима, Инзера и Белой, так называемое Трёхречье.

Тур включает в себя экскурсию по залам пещеры, подъем на смотровую площадку, купание в пруду и обед прямо на территории бортевой пасеки, где угощали пловом и свежим медом.