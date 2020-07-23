Как получить 15 тысяч рублей за отпуск в Башкирии: подробная инструкция

Башкирия вошла в список российских регионов, где отдых в этом году будет оплачиваться государством. Ранее мы писали о том, что российские туристы смогут получить до 15 000 рублей за отдых в пределах страны.

С августа до конца 2020 года туристы из других регионов и местные жители за отдых в Башкирии получат компенсацию от государства. Сумма – до 15 000 рублей. Рассказываем подробно, как это сделать.

Для того, чтобы получить желанную сумму, нужно расплачиваться картой «МИР». Тур нужно выбрать продолжительностью не мене пяти ночей. Затем на вашу карту возвращается кешбэк. О подробностях программы пока не сообщается, они будут известны чуть позже.