Сотрудники УМПО выступили за установку стелы «Город трудовой доблести» в северной части Уфы

Уфимцы выберут эскиз стелы «Город трудовой доблести» из 15 вариантов. Комиссия изначально отберет пять из них и представит их на голосование. Горожанам предстоит определиться и с местом установки стелы.

Так, коллектив УМПО выступил за сквер по улице Первомайской в Черниковке. Свою позицию работники предприятия пояснили тем, что большая часть ветеранов войны и труда, бывших работников завода, проживают именно в северной части столицы. К тому же память о Героях войны по традиции чтят в Парке Победы.