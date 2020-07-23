Сотрудники УМПО выступили за установку стелы «Город трудовой доблести» в северной части Уфы

Уфимцы выберут эскиз стелы «Город трудовой доблести» из 15 вариантов. Комиссия изначально отберет пять из них и представит их на голосование. Горожанам предстоит определиться и с местом установки стелы.
Так, коллектив УМПО выступил за сквер по улице Первомайской в Черниковке. Свою позицию работники предприятия пояснили тем, что большая часть ветеранов войны и труда, бывших работников завода, проживают именно в северной части столицы. К тому же память о Героях войны по традиции чтят в Парке Победы.
На этой неделе планируется провести встречи еще с несколькими трудовыми коллективами. Далее на сайте регионального отделения «Единой России» запустится электронное голосование, где уфимцы смогут выбрать макет и месторасположение будущего мемориала.