В Башкирии на руинах воинской части нашли загадочное послание

В Стерлитамаке проводился разбор воинской части, во время которого было обнаружено необычное послание из прошлого. Была найдена записка призывников 70-х годов прошлого века. Об этом рассказали очевидцы в социальных сетях.

Солдаты свернули записку с датой и фамилиями в трубочку и положили в стеклянную бутылку с этикеткой «Десертный напиток «Орловский». Листочек с посланием сильно повредился, некоторые слова можно разобрать с трудом. Однако некоторые фамилии сохранились в целости: Гаязутдинова Н.Ш. из Зеленодольска призыва 1971 года и Мельникова Н.В. из Пензы 1972 года призыва. Солдаты отметили, что в 1973 году «делали дверь и нишу». 

У нас разбирают воинскую часть на Первомайске, и нашли «письмо времени» кого-то из ваших земляков, мне кажется, что это кого-то заинтересует, может, кто-то себя узнает, просто было бы очень интересно увидеть людей, которые в то время служили.

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В комментариях под постом отозвался житель Пензы, который отметил, что один из призывников мог быть его дядей.

Фото: Соцсети. 