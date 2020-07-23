В Башкирии на руинах воинской части нашли загадочное послание

В Стерлитамаке проводился разбор воинской части, во время которого было обнаружено необычное послание из прошлого. Была найдена записка призывников 70-х годов прошлого века. Об этом рассказали очевидцы в социальных сетях.

Солдаты свернули записку с датой и фамилиями в трубочку и положили в стеклянную бутылку с этикеткой «Десертный напиток «Орловский». Листочек с посланием сильно повредился, некоторые слова можно разобрать с трудом. Однако некоторые фамилии сохранились в целости: Гаязутдинова Н.Ш. из Зеленодольска призыва 1971 года и Мельникова Н.В. из Пензы 1972 года призыва. Солдаты отметили, что в 1973 году «делали дверь и нишу».