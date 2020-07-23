Радий Хабиров заинтересовался мультфильмами

Глава Башкирии Радий Хабиров намерен развивать производство детских мультфильмов в Башкирии. К слову, в регионе для этого уже все есть.

Сегодня руководитель региона провел рабочую встречу с директором «Союзмультфильма» Борисом Машковцевым и Артуром Абдрахмановым из уфимской студии «Муха».

По словам Бориса Машковцева, «Союзмультфильм» сейчас повышает эффективность работы студии, формирует портфель проектов разных жанров и направлений, развивая сотрудничество с другими российскими и зарубежными аниматорами. Теперь «Союзмультфильм» - это своебразный анимационный технопарк, который формирует оптимальную производственную модель и формат взаимодействия с региональными студиями.

А в Башкирии тем временем есть своя гордость - легендарная «Муха». Радий Хабиров подчеркнул, что продукция студии пользуется широкой популярностью на российском мультипликационном рынке. Ее работы вполне могли бы стать резидентом этого технопарка и способствовать продвижению лучших образцов культуры Башкирии в масштабах страны.

Кстати, сейчас по заказу Главы Башкириии студия работает над полнометражным мультфильмом «Северные амуры», посвящённым башкирским воинам в эпоху наполеоновских войн.

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Артур Абдрахманов предложил своему коллеге из «Союзмультфильма» создать целый учебный центр на базе уфимской студии. Это поможет объединить всех креативных и творческих людей республики.