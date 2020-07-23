«Он просто сделал замечание»: подробности зверского убийства мужчины цыганами в Уфе

Родственники убитого уфимца требуют справедливого наказания для всех участников смертельной драки. Трагедия произошла в Черниковке.

Между тремя мужчинами и погибшим завязалась ссора, после чего компания предложила парню разобраться на улице. Там Дмитрий получил смертельный удар. У него остались пожилые родители и двое маленьких сыновей.

Полтретьего ночи. В магазин заходят мужчина купить мороженое, а через пару минут он же убьет человека. Погибший 38-летний Дмитрий вместе с другом зашли следом. Вскоре в зале появляются и братья парня в черной футболке. Начинается словесная перепалка, но даже не с тем, кто нанесет смертельный удар.

Они спрашивали: можно мы купим, вы же ничего не покупаете. Они вроде сначала подвинулись, а затем снова началась словесная потасовка. Один из них начал психовать, мороженое кидать. Муж сделал ему замечание. Ксения Камарницкая, супруга погибшего

Компания начинает тянуть погибшего на улицу, мол, разобраться по-мужски. Все вместе выходят из магазина, по дороге один из них хватает доску. Дмитрий вырывает её, завязывается драка. Мужчину начинают бить втроем. Несколько секунд – и он падает навсегда. Нападавшие продолжают драться, но уже с другом погибшего. Увидев, что их оппонент не встаёт, садятся в такси и уезжают.

Шутка перед прыжком в воду теперь выглядит как настоящее прощание. Последнее видео Дмитрия его супруга Ксения пересматривает словно пророческое. Он в кругу самых близких за месяц до своей гибели. Теперь в деревенском доме, где отдыхали, – свеча и фотография, наличие, которых сыновьям-двойняшкам объяснить пока не решаются.

Единственный кормилец был, сейчас просто жизни не представляю. Не знаю, как сообщить детям. Они все папу ждут. Старший увидел фотографию и спросил: «А почему папина фотография здесь?». Я говорю: «В командировку уехал». Он мне говорит: «Я в мультиках видел, когда детям так говорят, значит, папу убили». Как им сообщать – мы не знаем. Даже не знаем, как подойти к этому. Ксения Камарницкая, супруга погибшего

О трагедии больше всего боялись сообщать бабушке. Думали, не выдержит. Сейчас женщина всё время плачет, глядя на внуков. Год назад их старшего брата Дмитрий тоже убили. Семья еще не успела оправиться от этого удара как вновь похороны. Подозреваемых задержали быстро. Самому старшему около 20 лет. Тот самый мужчина в черной футболке, он и нанёс смертельный удар.

Двое других нападавших сейчас отпущены. Обвинение предъявлено лишь тому, кто нанес смертельный удар. Таков закон. Но родственники хотят наказания для всех.

Хотим справедливости, чтобы тех, кто участвовал, тоже наказали. Больно на душе рассказывать такие вещи. За год потерять двоих сыновей... Это страшно. Виталий Камарницкий, отец погибшего