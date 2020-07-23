Спасатели Уфы выловили в квартире куницу

На этой неделе жительница Уфы столкнулась с необычным гостем. В квартиру к женщине забралась куница. На помощь к удивленной уфимке подоспели спасатели.

Придя домой после долгого дня, горожанка была крайне удивлена. По её подоконнику бегала настоящая куница. Женщина поспешила позвонить спасателям, которые оперативно прибыли в дом на улице Свободы. Правда сразу пушистого гостя найти не смогли – куница спряталась на кухне под газовой плитой.

Спасатели несколько раз пытались вытащить зверька, но малыш убегал по трубам в ванную комнату. К счастью, очередная попытка увенчалась успехом – пушистый символ города был пойман. Аккуратно поместив зверька в переноску, спасатели выпустили куницу в лес.