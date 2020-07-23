Погода в Башкирии на 24 июля: дожди без остановки и сильный ветер

О дождях в последнее время не говорил только ленивый. После изнуряющей жары воздух в Башкирии наконец-то освежился. Немного непривычно после недавних +35 дышать прохладой и свежестью, не так ли?

Мы узнали, чего стоит ожидать от погоды в пятницу 24 июля.

Погода в Уфе на 24 июля

В столице весь день будет пасмурно. Температура в течение дня не будет существенно меняться: утром будет +16 градусов, к 11 часам потеплеет до +18 градусов, а днём станет ещё на пару градусов теплее.

Утром около 8 часов, а также к 11 часам ожидается небольшой дождь. Не забудьте прихватить с собой зонтик.

Погода в Стерлитамаке на 24 июля

В Стерлитамаке погода не будет сильно отличаться от уфимской. Утром − +17 градусов, в обед – также, а днём чуть теплее − + 20-+21 градусов. А вот дождя жителям Стерлитамака достанется больше – он будет идти практически до вечера. Ещё, кстати, достанется больше ветра – он может быть до десяти метров в секунду.

Погода в Нефтекамске на 24 июля

Похоже, что достанется больше всего жителям этого города. Дождь не будет прекращаться аж целый день. Можно спокойно сидеть дома и заваривать чаи.

Температура воздуха в Нефтекамске будет стабильной целый день − +16 градусов. Дождь усилится во вторую половину дня, поэтому планируйте свой выход из дома осторожно. Ветра как такового не будет – повезло.

Погода в Октябрьском на 24 июля

В Октябрьском будет чуть больше трэша: тут и дождь, и ветер, и гроза. В промежутки между этим хаосом будет проглядывать солнце, так что не вешайте нос.

Утром будет малооблачно и +17 градусов. Облака сгустятся к 11 часам, начнётся дождь и гроза. Ближе к вечеру ожидается небольшой дождь и потепление до +21 градуса. Есть вероятность ветра – до 11 метров в секунду.

Погода в Белорецке на 24 июля

В Белорецке чуть спокойнее, но немного будет шалить ветер.

Утром будет небольшой дождь, температура − +15 градусов. К 11 часам потеплеет на два градуса, дождь также будет продолжать идти. Днём может выглянуть солнышко, но в целом будет облачно. Остаток дня будет чуть теплее – от +16 до +20 градусов. Ожидается ветер – до 11 метров в секунду.

Погода в Кумертау на 24 июля

В Кумертау, кажется, будет холоднее всего.