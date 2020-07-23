В Башкирии приступили к уборке озимых

В тридцати районах Башкирии приступили к уборке озимых. Аграрии региона скосили уже более 40 тысяч гектаров пшеницы, ржи и тритикале, причем почти три четверти уже обмолочено. Урожайность радует аграриев – в среднем она составляет более 27 центнеров с гектара.

В поле на уборке рыжика Абдул Валеев проводит по 15 часов в день. С этой культурой в хозяйстве стараются закончить быстрее, на носу – уборка зерновых озимых. Жара аграриям не помеха. Погода благоволит сбору урожая. Тем более, что в комбайнах механизаторы чувствуют себя комфортно

Говоря сельскохозяйственным языком: рыжик – культура техническая, из него делается масло, которое используется в пищевой промышленности, медицине и даже изготовления биотоплива. Здесь озимый рыжик занимает 761 гектар. За три дня уборки скосили уже 170 гектаров. Работают пять комбайнов и шесть КАМАЗов.

А в соседнем хозяйстве идет уборка озимый пшеницы. Урожайность в хозяйстве Ильгама Дибаева – 35 центнеров с гектара. Результат мог бы быть намного лучше, если бы не жара и отсутствие дождей, сетует агроном. Но в целом урожаем в хозяйстве довольны, в этом году обошлось без потерь.

В целом, культуры в Альшеевском районе перезимовали хорошо. Гибели озимых не было. По сравнению с прошлыми годами агрономы вышли на уборку раньше обычного на 10 дней.