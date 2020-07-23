В Башкирии назвали самую популярную книгу среди заключённых

Служба УФСИН Башкирии приготовила рейтинг самых читаемых книг среди заключенных в республике.

Самой любимой книгой оказалась «Преступление и наказание». Также с большим интересом заключённые читают и зарубежную литературу. Самые популярные – «Жизнь взаймы» Ремарка, «Три мушкетёра» и «Граф Монте-Кристо» Дюма, «Прощай, оружие» Хэмингуэя, «Дневник мага» и «Алхимик» Коэльо, «Властелин колец» Толкина, «Тёмная Башня» Кинга.

Ещё один рейтинг был составлен по любимым книгам среди заключённых Стерлитамакской воспитательной колонии. Там несовершеннолетние особенно любят зарубежную фантастику и романы-путешествия. Больше всего подростки читают «Мартина Идена» Лондона, «Таинственный остров» и «Детей капитана Гранта» Верна, «Над пропастью во ржи» Сэлинджера, «Графа Монте-Кристо» Дюма и «Портрет Дориана Грея» Уальда.